Caricabatterie unico, Apple reagisce male: la norma europea danneggerà gli utenti

Caricabatterie unico, Apple reagisce male: la norma europea danneggerà gli utenti

Apple ritiene che la proposta della Commissione Europea di introdurre uno standard unificato per le porte d'ingresso dei caricabatterie per telefoni cellulari e tablet in formato USB-C in Europa danneggerà gli utenti, sia in Europa che in altri Paesi.A riferirlo è l'emittente americana CNBC, citando un portavoce dell'azienda:In precedenza, la CE aveva annunciato la sua proposta di introdurre uno standard unificato per le porte d'ingresso dei caricatori per telefoni e tablet USB-C nell'UE, nonché di voler separare la vendita di caricabatterie e dispositivi.Tale proposta dovrà essere approvata dal Consiglio UE e dal Parlamento Europeo che, tra l'altro, potrà emendarla. Se approvata, i paesi dell'UE avranno due anni per attuare le nuove normative sui propri territori nazionali.La proposta della CE mira a rendere più semplice per i consumatori la ricarica di diversi dispositivi con un unico caricabatterie, nonché a ridurre il numero di caricatori scartati.

