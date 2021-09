https://it.sputniknews.com/20210924/carfagna-draghi-oltre-il-2023-uno-scenario-impossibile-13028224.html

Carfagna: “Draghi oltre il 2023? Uno scenario impossibile”

La ministra per il Sud smentisce e difende l’armonia nel governo, e su Salvini sottolinea che, tra le critiche gridate e i voti, in Parlamento e in Cdm, sono i... 24.09.2021, Sputnik Italia

Confindustria, nelle parole del suo numero uno, Bonomi, ha auspicato che il governo del premier Mario Draghi prosegua, anche oltre la fine del mandato, nel 2023, ma, anche se la popolarità dell’ex governatore della Bce è alta, sia tra i partiti che tra gli elettori, per Mara Carfagna, ministra del Sud, questa eventualità è “uno scenario impossibile”.Parlando a Repubblica, Carfagna spiega che per realizzarsi “una grossa coalizione per Draghi”, servirebbero tre condizioni: “Un centro molto più forte, una sinistra svincolata dai grillini e una destra riconciliata con l’Europa”.Nel governo c’è armonia nonostante gli scontriLa ministra per il Sud smentisce poi che questo governo sia tra i più litigiosi.E su Matteo Salvini, leader leghista protagonista delle principali bordate, sottolinea: “Tra le posizioni gridate in piazza o sui social e i voti a Palazzo Chigi e in Parlamento, al netto delle assenze, c’è una grande distanza. E questo è quello che conta”.In particolare, per Carfagna, l’attacco al governo o la minaccia di farlo cadere adesso porterebbero soltanto un contraccolpo negativo a livello di impatto sulle amministrative:Il centrodestra deve evolversiLa ministra per il Sud spiega poi che il centrodestra sta pagando, nei consensi, il prezzo di tre errori: l’alleanza della Lega con i 5S, il voto contrario alla von der Leyen espresso da Lega e Fdi, nel tentativo di disarticolare l’Europa, l’attuale gara per il consenso fra Salvini e Meloni.E sul partito unico FI e Lega: forse si tratta di una battuta di arresto, ma non è chiaro se definitiva o meno.

