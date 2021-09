https://it.sputniknews.com/20210924/bando-del-ministero-della-giustizia-66mila-candidature-per-8000-posti-allufficio-di-processo-13037319.html

Bando del Ministero della Giustizia, 66mila candidature per 8000 posti all'Ufficio di Processo

Bando del Ministero della Giustizia, 66mila candidature per 8000 posti all'Ufficio di Processo

Al primo bando seguirà un secondo, per un totale di 16.500 assunzioni. Cartabia: "Si crea un ponte generazionale". 24.09.2021, Sputnik Italia

Sono pervenute al Ministero della giustizia 66.015 candidature al primo bando per il reclutamento di 8.171 giovani giuristi addetti all'Ufficio per il processo.Seguirà un secondo bando per un totale di 16.500 assunzioni finanziate con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).I candidati hanno un'età media tra 30 e 40 e, in prevalenza, una laurea magistrale conseguita nel 77,8% dei casi in materie giuridiche. Le nuove assunzioni al Ministero della giustizia, oltre a garantire l’equiparazione della figura ad un Funzionario di Area III, posizione economica F1, prevedono anche benefici soprattutto per i laureati in giurisprudenza che intendono intraprende la carriera nella magistratura. Gli addetti all'UPP riceveranno uno stipendio lordo di circa 1700€/mese lordi, a cui si aggiunge il trattamento individuale a seconda della propria posizione sociale e familiare.

marco paradigma Non serve un esercito di burosauri a gestire la giustizia, ma una polizia efficiente come la Gestapo, che ottimizza tutto fin dal primo intervento. 1

