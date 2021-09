https://it.sputniknews.com/20210924/aukus-la-pedina-francia-salta-un-giro-nel-gioco-degli-usa-contro-la-cina-13034695.html

AUKUS, la pedina Francia "salta un giro" nel gioco degli USA contro la Cina

I punti oscuri del progetto aukus spiegati in breve

2021-09-24T14:46+0200

Al di là di altri aspetti concordati, che riguardano un'intensificata collaborazione nel settore dell’intelligenza artificiale, nei servizi di intelligence collettiva e nella tecnologia quantum, ciò che costituisce la vera sostanza di questa intesa è la dotazione di un tipo di missili non precedentemente detenuti dagli australiani e i sottomarini nucleari.Ecco di cosa si tratta:Quest’ultimo punto è quello che ha suscitato l’ira dei francesi, perché la fornitura di questi nuovi sommergibili sostituisce i 18 a propulsione diesel-elettrica, frutto di un accordo di cinque anni fa tra Canberra e Parigi.Per paradosso, la fornitura francese sembra essere stata confermata dagli australiani solo due settimane fa, salvo essere smentita nei fatti con l’annuncio del 16 settembre.Dal loro punto di vista, la reazione francese è più che giustificata, anche perché, di là della scorrettezza diplomatica e politica, il valore della fornitura finita in nulla si avvicinava a ben 50 miliardi di dollari.Se però guardiamo la cosa anche da un’altra prospettiva, non possiamo non notare che, sotto l’ottica della capacità di difesa-offesa, il cambio ha una valenza strategica ben chiara.Un sottomarino a propulsione diesel può rimanere sott’acqua solo per un tempo limitato e deve poi emergere per i necessari rifornimenti.Per questa limitazione è relativamente facile identificarlo da parte di possibili nemici e conoscere, in linea di massima, i suoi spostamenti. Per i motivi sopra esposti, la sua autonomia è ridotta ed è quindi utilizzabile in funzione di difesa, ma molto meno in caso di volontà di offesa. Un sottomarino atomico, anche se dotato di armi convenzionali (il primo ministro australiano ha voluto sottolineare che non si equipaggeranno con armi atomiche), ha la possibilità di rimanere sott’acqua anche per mesi e di agire molto lontano dalla base di partenza.Evidentemente, qualora li si volesse usare in uno scenario lontano dalla madre patria, questo tipo di propulsione è molto più idoneo di quello tradizionale.Tuttavia, è bene ricordare che anche altri Paesi già posseggono sommergibili a propulsione nucleare:Non ci sarebbe quindi da stupirsi se anche gli australiani ne saranno dotati. Salvo che a Pechino hanno subito capito che il vero obiettivo di questo accordo ha lo scopo di contrapporsi alla presenza cinese in quel tratto di oceano a cavallo tra gli oceani Indiano e Pacifico e ciò li ha immediatamente fatti gridare alla “guerra fredda”.Suscitando una certa sorpresa, anche Singapore, solitamente filoamericano, e la Malesia hanno espresso disappunto, definendo l’intesa raggiunta dai tre come un forte rischio di far partire una nuova corsa agli armamenti.La risposta europeaAnche l’Unione Europea si è espressa sulla questione e lo ha fatto in due modi. Innanzitutto esprimendo totale solidarietà alla Francia per quello che è stato definito un “tradimento del rapporto di fiducia”.In secondo luogo, esprimendo il proprio disappunto per non essere stata informata in precedenza e quindi per essere stata “tagliata fuori” senza nemmeno una consultazione preventiva.Su quest’ultimo punto, tuttavia, non si può sinceramente biasimare gli americani, perché i francesi (pur essendo anch’essi una “potenza” del Pacifico, visto i possedimenti nell’area) hanno sempre rivendicato e perseguito la propria indipendenza in barba a qualunque alleanza esistente.Anche se consideriamo la Germania, la situazione non è migliore. Berlino si è sempre mostrata sorda agli inviti americani a rompere, o ridurre, i legami con la Cina e, nel suo rapporto bilaterale con Pechino, ha sempre privilegiato l’aspetto economico a quello politico.Non va dimenticato che anche l’intesa tra Europa e Cina sui reciproci investimenti (intesa sospesa e non ratificata dopo i fatti di Hong Kong) ha avuto tra i maggiori sponsor proprio il governo della signora Merkel. Diventa quindi comprensibile che gli americani abbiano voluto non scoprire le proprie carte prima della firma finale dell’accordo, sospettando gli alleati, a torto o a ragione, di essere non totalmente affidabili.Comunque stiano le cose, il fatto in sé ha creato una frattura, seppur probabilmente temporanea, tra Europa, Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia e non si può escludere che Pechino cercherà di approfittarne.Tuttavia, è proprio per evitare il rischio che la frattura si allarghi e diventi definitiva che Boris Johnson e Joseph Biden si sono precipitati a ribadire la loro incrollabile amicizia verso la Francia e ad annunciare l’intenzione di trovare insieme un rimedio alla situazione creatasi.Staremo a vedere come i protagonisti coinvolti si comporteranno nell’immediato futuro, ma già negli altri Paesi europei qualcuno ha manifestato l’idea che si tratti di un problema soprattutto francese e che non debba esserne coinvolta tutta l’Europa.

msan.mr Non ci dimentichiamo quando la Francia ruppe il contratto con la Russia nel 2014, non consegnandole 2 PORTAELICOTTERI Mistral, che avrebbero dovuto essere completate nel 2016, su ordine ammerrecano, per via dello scontro tra la Russia e l'Ucraina di Poroshenko! Questa è la legge del contrappasso. Chi la fa l'aspetti! 1

msan.mr È chiaro che gli USA supportati dai cugini anglo-australiani, stanno tramando la creazione di un blocco dal Mar Cinese Meridionale all'oceano Indiano, avverso alla Cina! Spero più che mai nella simmetrica risposta dell'alleanza militare tra Russia, Cina ed Iran! Ne vedremo delle belle. Saranno tempi sempre più difficili per i guerrafondai ammerrecani! 1

