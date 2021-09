https://it.sputniknews.com/20210924/arresto-puigdemont-madrid-rispetto-per-le-decisioni-delle-autorita-ialiane-13027940.html

Arresto Puigdemont, Madrid: "Rispetto per le decisioni delle autorità ialiane"

Arresto Puigdemont, Madrid: "Rispetto per le decisioni delle autorità ialiane"

Il leader dell'indipendentismo catalano rischia l'estradizione in Spagna, da dove era fuggito nel 2017, in seguito al referendum per l'indipendenza della... 24.09.2021, Sputnik Italia

In seguito all'arresto dell'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont, il governo spagnolo ha ribadito la propria disponibilità a rispettare le future sentenze dei tribunali su tale questione.Nella tarda serata di ieri è stata resa nota la notizia dell'arresto di Carles Puigdemont in Sardegna, ad opera della Polizia italiana, a seguito di specifica richiesta della Corte Suprema spagnola.Puigdemont si nasconde dalla giustizia spagnola dal 2017, quando organizzò un referendum sull'indipendenza catalana, dichiarato illegale e nullo dal governo di Madrid.Lo scorso 30 luglio, il Tribunale dell’Unione Europea ha sentenziato la revoca dell’immunità europarlamentare di cui godeva Carles Puigdemont, così come altri due deputati indipendentisti, Toni Comín e Clara Ponsatí.

