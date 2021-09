https://it.sputniknews.com/20210924/approvazione-sputnik-v-direttore-del-centro-gamaleya-sulle-lungaggini-ema-ce-una-lotta-di-mercato-13037021.html

Approvazione Sputnik V, direttore del centro Gamaleya sulle lungaggini EMA: c'è una lotta di mercato

Secondo l'esperto, il processo di riconoscimento del primo vaccino russo contro il coronavirus potrebbe durare ancora a lungo. 24.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-24T19:40+0200

Il direttore del Centro di ricerca russo Gamaleya Alexander Gintsburg, parlando delle difficoltà del riconoscimento del vaccino Sputnik V da parte di EMA e OMS, ha osservato che l'approvazione aprirà la possibilità di accedere a ingenti fondi sul mercato internazionale e che quindi si sta lottando per questi ultimi.Gintsburg ha osservato che l'approvazione dello Sputnik V darebbe al Fondo russo per gli investimenti diretti l'accesso ai fondi valutari internazionali che offrono l'opportunità di fornire il vaccino a quei Paesi che non sono stati in grado di svilupparlo da soli o non hanno le risorse necessarie all'acquisto.A suo avviso, le trattative tra RFDI ed EMA e OMS potrebbero durare "forse molto a lungo". Per tale motivo, l'autorizzazione dello Sputnik V potrebbe arrivare in maniera non omogenea da un punto di vista strettamente legale.Lo Sputnik VNell'agosto 2020, la Russia è diventata il primo paese al mondo a registrare un vaccino contro il coronavirus, lo Sputnik V, sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca. Finora, il vaccino è stato approvato per l'uso di emergenza in 69 paesi.L'efficacia del vaccino è valutata del 97,6% sulla base dell’analisi dei dati di 3,8 milioni di russi vaccinati, superiore ai dati pubblicati in precedenza dalla rivista medica The Lancet (91,6%), secondo l'RDIF e l’istituto Gamaleya.

Irina Derefko E russofobia. 1

Don Camillo O forse putinfobia 1

