https://it.sputniknews.com/20210924/amazon-disponibile-ad-un-aumento-salariale-e-nuove-1000-assunzioni-13036102.html

Amazon: disponibile ad un aumento salariale e nuove 1000 assunzioni

Amazon: disponibile ad un aumento salariale e nuove 1000 assunzioni

Lo scorso 15 ottobre, Amazon ha sottoscritto un protocollo di relazioni industriali con Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti. Oggi il tavolo telematico con... 24.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-24T22:39+0200

2021-09-24T22:39+0200

2021-09-24T22:39+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/11450646_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_0c1b7a028fe3f2ae432dc2cc101a3544.jpg

Aumento salariale per tutti i lavoratori in Italia e 1.000 nuove assunzioni a tempo indeterminato. È questo il risultato dell'incontro telematico tra Amazon e le segreterie nazionali Filt-CGIL, Fit-Cisl e Uil Trasporti, Conftrasporto-Confcommercio ha partecipato in rappresentanza dell'azienda.Amazon ha dato la disponibilità di "convenire una valorizzazione economica per il personale" nei siti italiani, mentre il piano assunzioni in tre anni riguarda solo il sito di San Salvo (Chieti), che aprirà nel 2022.Dopo la firma del protocollo, le organizzazioni sindacali avevano chiesto un "risultato tangibile, anche di carattere economico", per le lavoratrici ed i lavoratori. Durante l'incontro, hanno precisato che il riconoscimento deve essere "economicamente importante e rivolto a tutti i dipendenti diretti, a tutte le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione, e che sia reso operativo già dal mese di ottobre".L'incontro, spiega Conftrasporto, è in linea con il Protocollo di relazioni industriali firmato lo scorso 15 settembre al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in presenza del Ministro del Lavoro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia