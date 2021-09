https://it.sputniknews.com/20210924/alitalia-manifestanti-bloccano-lautostrada-roma-fiumicino-13034455.html

Alitalia, manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino

Vanno avanti le proteste dei lavoratori ex Alitalia contro le nuove politiche di retribuzione di Ita. 24.09.2021, Sputnik Italia

Un gruppo di manifestanti di Alitalia ha bloccato l'autostrada Roma-Fiumicino, nel corso della manifestazione di protesta odierna.Dopo essere passati davanti al terminal dell'aeroporto di Fiumicino, i dimostranti si sono diretti verso l'autostrada e si sono disposti in maniera tale da ostacolare la circolazione in direzione dello snodo aeroportuale romano.Sul posto presente anche la Polizia di stato, che sta cercando di deviare il corteo, composto da diverse centinaia di persone.Al presidio di Alitalia hanno preso parte anche lavoratori di altre compagnie aeree e gli operai della Gkn di Campi Bisenzio, giunti in solidarietà.La polemica sulle retribuzioniIta, la nuova società presieduta da Alfredo Altavilla, ha consegnato ai sindacati il “Regolamento aziendale applicabile al personale dipendente di Italia trasporto aereo Spa”, che sostituisce il contratto collettivo, perché non è stato raggiunto un accordo al tavolo.In base ai calcoli dei sindacati, un comandante con una media di 60 ore di volo al mese guadagnerà 6.217 euro lordi, rispetto a 12.534 di Alitalia, pari il 55% in meno.Per hostess e steward, con una media di 60 ore di volo al mese, le elaborazioni sindacali dicono che lo stipendio in Ita sarebbe di i 1.680 euro lordi, rispetto ai 2.582 euro di Alitalia. Con un abbattimento del 35%.Nei giorni scorsi, intanto, Ita ha iniziato il processo di assunzione per 1.550 dei 2.800 dipendenti totali di Alitalia.

