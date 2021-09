https://it.sputniknews.com/20210924/al-via-la-produzione-di-greggio-nel-nuovo-progetto-eni-in-angola-13038706.html

Al via la produzione di greggio nel nuovo progetto Eni in Angola

Cabaça North ha una capacità di picco di circa 15mila barili al giorno. Si innesta nei piani di sfruttamento già attivi off-shore nel Paese attraverso l’unità... 24.09.2021, Sputnik Italia

La società energetica italiana Eni ha avviato la produzione dal progetto di sviluppo Cabaça North, nelle acque profonde del Blocco 15/06 in Angola, che ha una capacità di picco pari a 15mila barili al giorno.Si tratta del secondo annuncio di questo tipo nel 2021 per Eni in Angola, dopo quello di Cuica Early Production a luglio. Un terzo è previsto entro i prossimi mesi con la Ndungu Early Production, nell'area ovest del Blocco 15/06, rivela la società.La produzione dal progetto Cabaça North è realizzata attraverso l’unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO) “Armada Olombendo” che ha una capacità complessiva di 100mila barili di greggio equivalenti al giorno. La FPSO è progettata per operare con zero discharge per l'intera vita produttiva.Il Blocco 15/06 continua a creare valoreLa linea di produzione di Cabaça North “è un ulteriore esempio di come Eni Angola, in piena collaborazione con ANPG e i partner, continui a creare valore dal Blocco 15/06 attraverso la sua strategia esplorativa in prossimità di infrastrutture esistenti”, sottolinea Eni.I progetti realizzati negli ultimi mesi sono definiti fast-track e sono caratterizzati da collegamenti sottomarini, che massimizzano l'utilizzo delle strutture esistenti nell’area in maniera sostenibile.Eni in AngolaIl Blocco 15/06 è operato da Eni Angola con una quota del 36,84%. Sonangol Pesquisa e Produção (36,84%) e SSI Fifteen Limited (26,32%) compongono il resto della Joint Venture.Oltre al Blocco 15/06, Eni è operatore dei blocchi esplorativi Cabinda North, Cabinda Centro, 1/14 e 28, nonché del New Gas Consortium (NGC). Inoltre, Eni ha delle partecipazioni nei blocchi non operati 0 (Cabinda), 3/05, 3/05A, 14, 14 K/A-IMI, 15 e nell’Angola LNG.

