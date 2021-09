https://it.sputniknews.com/20210924/ai-e-interfacce-cervello-computer-ecco-come-la-scienza-curera-le-malattie-neurologiche-13015184.html

AI e interfacce cervello-computer, ecco come la scienza curerà le malattie neurologiche

Uno studio di scienziati indiani afferma che una maggiore comprensione dei segnali cerebrali potrebbe aiutare a curare malattie neurologiche e... 24.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-24T07:43+0200

Alzheimer, Parkinson e altre malattie neurodegenerative, ma anche autismo, schizofrenia, o persino depressione: in questi casi, una buona comprensione dei segnali dell'elettroencefalogramma (EEG), grazie all’elaborazione dell’Intelligenza Artificiale (AI - Artificial Intelligence), potrebbe aiutare a migliorare sensibilmente la vita dei pazienti, sostiene lo studio pubblicato da scienziati indiani, uscito nel numero di settembre di Biomedical Signal Processing and Control.Dopo aver condotto vari esperimenti e raccolto tracciati EEG di pazienti con disturbi neurologici, gli scienziati hanno scoperto che, grazie all'aiuto dell'apprendimento profondo, di cui sono capaci le moderne AI, i segnali dell’elettroencefalogramma possono essere utilizzati per prevedere i vari stadi di come un cervello umano risponde in generale agli stimoli, lo stato delle sue condizioni, la predisposizione alle malattie neurologiche e, attraverso un'interfaccia cervello-computer (BCI - Brain-computer interface), in futuro si potranno anche proporre delle terapie.Il BCI è un sistema basato su di un computer che acquisisce i segnali direttamente dal cervello, li analizza e li traduce in segnali di comando per eseguire l'azione desiderata, ma che il paziente potrebbe non essere in grado di compiere correttamente da sé, per via di un disturbo nel suo sistema nervoso.Questo processo di identificazione può essere colto ed analizzato anche dalla AI, si è visto con gli esperimenti. Sottoponendo i pazienti ad EEG, mentre osservavano su di uno schermo oggetti che, entro determinati intervalli di tempo, cambiavano forma e colore, si è potuto verificare che l’AI era in grado di interpretare i segnali ricevuti dall’EEG e capire a sua volta che gli oggetti osservati stavano mutando.Una volta che la AI capisce cosa vede il paziente, attraverso un'apposita interfaccia cervello computer, si potrebbe, in un secondo momento, trasformare il segnale ‘visivo’ in movimento."Questo è chiamato 'compito di rilevamento del cambiamento'. Questi due intervalli di tempo tra le due schermate indicano le due fasi dell'elaborazione visiva nel cervello umano. Durante tale intervallo, quando il cervello del soggetto svolge questo compito, abbiamo catturato i suoi segnali EEG direttamente dai sensori", ha detto la dottoressa Gupta."Nel prossimo futuro, i sistemi BCI potranno essere utilizzati nella terapia comportamentale per assistere le persone con disturbi psicologici o anche neurologici. Il nostro studio è un passo in questa direzione e può essere successivamente utilizzato per progettare strumenti e programmi di riabilitazione per tali pazienti, utilizzando gli strumenti BCI", ha concluso la dottoressa Gupta.

