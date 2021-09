https://it.sputniknews.com/20210923/whirlpool-la-conferma-dei-sindacati-il-piano-ce-ma-non-e-ancora-finita--13025527.html

Whirlpool, la conferma dei sindacati: "Il piano c'è, ma non è ancora finita"

Whirlpool, la conferma dei sindacati: "Il piano c'è, ma non è ancora finita"

Il tavolo di giovedì al Mise ha dato un primo esito positivo con la sospensione temporanea dei licenziamenti. Presentato un piano di rilancio per lo... 23.09.2021, Sputnik Italia

"Per la prima volta abbiamo una ipotesi in concreta", ha commentato uscendo dall'incontro al Mise il segretario nazionale Uilm, Gianluca Ficco, che resta cauto: "finché non sentiamo i nomi degli imprenditori coinvolti non possiamo avere una certezza, significa che la cosa non è ancora conclusa". Dello stesso avviso è la segretaria nazionale di Fiom, Barbara Tibaldi: "Se il ministro Giorgetti arriva e si assume la responsabilità di dire all'azienda dammi 15 giorni per spiegare, vuole dire che qualcosa c'è", ha dichiarato i giornalisti. Fiom si aspetta che "punto primo siano soluzioni industrialmente importanti, perché le imprese coinvolte devono possedere capacità industriali, e poi qualunque soluzione deve essere uguale parità di trattamento normativo ed economico per tutti i lavoratori come quelli attuali". Al tavolo di giovedì pomeriggio l'azienda ha accettato la richiesta del ministro GIorgetti di di sospendere la procedura fino a metà ottobre per valutare la proposta di Invitalia per il rilancio del sito di Napoli, a fronte di impegni precisi da parte di tutti.Intanto il viceministro Alessandra Todde ha fissato il prossimo incontro al Mise il 28 settembre. Per i prossimi giorni è stata concordata la definizione di un calendario di confronti tecnici.

