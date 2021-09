https://it.sputniknews.com/20210923/whirlpool-gli-esiti-del-tavolo-al-mise-procedura-di-licenziamento-sospesa-fino-al-15-ottobre-13024716.html

L'azienda accoglie la richiesta del ministro Giorgetti di sospendere i licenziamenti per approfondire il dossier. Fissato il prossimo incontro al Mise il 28... 23.09.2021, Sputnik Italia

Whirlpool accetta la richiesta del Mise e sospende temporaneamente la procedura di licenziamento degli oltre 300 lavoratori dello stabilimento di Napoli. La nuova deadline è fissata per il 15 ottobre. Subito dopo l'assemblea di Confindustria il ministro Giancarlo Giorgetti ha partecipato al tavolo al Mise con azienda e rappresentanti dei lavoratori, così come richiesto dai sindacati nella riunione del 16 settembre. Una nota del Mise conferma la volontà dell'azienda di sospendere la procedura fino a metà ottobre per valutare la proposta di Invitalia per il rilancio del sito di Napoli, a fronte di impegni precisi da parte di tutti. Nel corso della riunione il ministro aveva infatti chiesto all'azienda di favorire la possibilità di approfondire il dossier che ha sottolineato essere "complesso e ambizioso", ipotizzando una sospensione limitata dei licenziamenti. Il viceministro Alessandra Todde, che ha seguito sempre personalmente la vertenza Whirlpool, ha riconvocato il tavolo al Mise per il 28 settembre per continuare il confronto tra le parti per garantire il rilancio dello stabilimento campano. "Il risultato ottenuto oggi al tavolo Whirlpool è merito di un lungo lavoro di mediazione tra le parti portato avanti dal Mise e dal Lavoro", commenta Todde, specificando che il un progetto di reindustrialiazzione portato avanti da Invitalia "seppur da approfondire e da concretizzare mostra già delle buone fondamenta". "Ho lavorato molto - prosegue - su questa vertenza e per porre le condizioni al risultato di oggi".Per i prossimi giorni è stata concordata la definizione di un calendario di confronti tecnici.

