Vaccini: mamma no-vax presenta alla scuola un falso certificato per il figlio, denunciata

Vaccini: mamma no-vax presenta alla scuola un falso certificato per il figlio, denunciata

L'episodio è avvenuto in Alto Adige, dove il movimento No-vax è particolarmente radicato. La donna è stata denunciata per falso in atto pubblico. 23.09.2021, Sputnik Italia

Una mamma No-vax è stata denunciata per aver presentato un falso certificato vaccinale alla scuola materna dove il figlio è iscritto. L'episodio, riportato da Ansa, è avvenuto a San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige, roccaforte del movimento che si oppone alle vaccinazioni obbligatorie per bambini.La donna, una trentacinquenne pusterese, ha tentato di aggirare l'obbligo, presentando un documento fasullo alla dirigente scolastica che, insospettita, si è rivolta all'Azienda Sanitaria. Il certificato è dunque risultato essere falso e sottoposto al sequestro dei carabinieri.Dopo aver verificato che il bambino non aveva ricevuto i vaccini indicati nella certificazione presentata dalla madre alla scuola, i militari hanno denunciato la donna alla procura di Bolzano per il reato di falso materiale in atto pubblico.Bolzano è la provincia con la più bassa copertura d'Italia per quanto riguarda i vaccini obbligatori per i bambini. Allo stesso modo, è fortemente radicato il movimento che si oppone alla vaccinazione anti-Covid. Nella provincia di Bolzano all'inizio di settembre, erano oltre 5.000 i lavoratori delle scuole, tra docenti e personale scolastico, che non avevano ricevuto il vaccino, pari al 24,7%.

