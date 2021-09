https://it.sputniknews.com/20210923/usa-russia-nuovi-colloqui-a-ginevra-sulla-stabilita-strategica-la-prossima-settimana-13017147.html

USA-Russia, nuovi colloqui a Ginevra sulla stabilità strategica la prossima settimana

Ginevra ospiterà una nuova tornata di consultazioni tra Stati Uniti e Russia sulla stabilità la prossima settimana, ha dichiarato oggi, 23 settembre... 23.09.2021, Sputnik Italia

"Dopo il vertice di Ginevra tra i presidenti Biden e Putin, gli Stati Uniti e la Russia si sono impegnati in diversi dialoghi, come il dialogo sulla stabilità strategica, che, sono certo che tutti voi sappiate, ... continuerà la prossima settimana a Ginevra", ha detto Sullivan alla conferenza sugli investimenti della Camera di commercio americana in Russia.Mosca e Washington stanno continuando il loro dialogo sulla sicurezza informatica, ha aggiunto il diplomatico.Lo storico vertice di Ginevra dello scorso 16 giugno ha segnato il primo incontro tra i presidenti Putin e Biden, che gli stessi capi di Stato hanno valutato come produttivo. Oltre ad aver accettato di avviare consultazioni sulla stabilità strategica, i due presidenti hanno adottato una dichiarazione congiunta, dove si impegnano a confermare la formula del 1985 di Mikhail Gorbaciov e Ronald Reagan, secondo cui una guerra nucleare non può essere vinta e non dovrà mai essere combattuta.

