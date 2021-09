https://it.sputniknews.com/20210923/tridico-la-ripresa-ce-ma-bisogna-sostenere-giovani-e-donne-e-ora-il-salario-minimo-13013157.html

Tridico: “La ripresa c’è, ma bisogna sostenere giovani e donne. E ora il salario minimo”

Tridico: “La ripresa c’è, ma bisogna sostenere giovani e donne. E ora il salario minimo”

Il presidente dell’Inps spiega i dati sulla crescita dell’occupazione, che vede l’aumento dei contratti a termine e l’alta incidenza dei part-time per la forza... 23.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-23T10:55+0200

2021-09-23T10:55+0200

2021-09-23T10:55+0200

lavoro

inps

salario

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0e/9422031_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_ffe7d11a28b443b9ba440a218f49bb0c.jpg

Basta incentivi a pioggia, sì al salario minimo, intervenire sulla precarietà e incentivare l’occupazione femminile e giovanile. Sono questi i punti fermi del presidente dell’Inps Pasquale Tridico, intervistato da La Stampa.Il Pil e i dati sull’occupazione, infatti, parlano di un Paese in ripresa, ma, analizzandoli da vicino, testimoniano anche disuguaglianze.“Le entrate contributive, che per noi sono un po’ il termometro dell’andamento dell’economia, salite dell’8%, circa nove miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Oltre a questo, abbiamo un dato molto importante sugli occupati, cresciuti complessivamente quasi di un milione in più rispetto al primo semestre 2020 e cresciuti anche rispetto al 2019”, ricorda Tridico.Ma a questo si affianca “l’alta incidenza di part-time per le donne” e, nonostante la ripartenza, “cresce l’occupazione a termine e purtroppo permangono le disuguaglianze, e le disparità di genere pure”.Più attenzione alle donne e alle madriTridico sottolinea che nelle misure di intervento per il sostegno al mondo del lavoro servirebbe più attenzione alle “giovani madri”.In modo da non legare l’incentivo all’assunzione, ma al rientro nella stessa azienda dopo il periodo di aspettativa.Il salario minimo: è oraPer il presidente dell’Inps, poi, bisogna puntare a introdurre il salario minimo. La soglia realistica sarebbe quella di nove euro lordi: “Non fa aumentare la disoccupazione e fa diminuire il lavoro povero. Non è da trascurare l’impatto sulla qualità della vita e la salute, in particolare dei bambini, oltre che su un maggior gettito per la finanza pubblica”, sottolinea.I giovani e gli incentivi miratiInfine, per la categoria dell’occupazione giovanile, Tridico propone il riscatto della laurea “in maniera gratuita” oppure la maggiorazione del coefficiente di trasformazione dei periodi di formazione, “o ancora riprendendo un’idea che prima della pandemia era molto citata, ovvero introdurre la pensione di garanzia per evitare pensioni povere, in futuro”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

lavoro, inps, salario