https://it.sputniknews.com/20210923/trattativa-stato-mafia-assolti-in-appello-dellutri-e-gli-ex-ufficiali-dei-carabinieri-13025861.html

Trattativa Stato-mafia, assolti in Appello Dell'Utri e gli ex ufficiali dei Carabinieri

Trattativa Stato-mafia, assolti in Appello Dell'Utri e gli ex ufficiali dei Carabinieri

Erano accusati di minaccia a Corpo politico dello Stato e in primo grado erano stati tutti condannati. Ridotta la pena per il boss Bagarella. Prescritte le... 23.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-23T18:33+0200

2021-09-23T18:33+0200

2021-09-23T18:33+0200

mafia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/744/48/7444857_0:160:1700:1116_1920x0_80_0_0_c2716f9e072fa3b1ea36b47dd340e2ac.jpg

La corte d'Assise d'Appello di Palermo ha ribaltato la sentenza di primo grado della cosiddetta Trattativa Stato-Mafia.Il tribunale ha assolto gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e il senatore Marcello Dell'Utri, accusati di minaccia a Corpo politico dello Stato.In primo grado erano stati tutti condannati a pene molto severe: 12 anni a Dell’utri, Mori e Subranni e otto a De Donno.Gli altri imputatiNell’ambito del processo sono state dichiarate prescritte le accuse contro il pentito Giovanni Brusca. È stata confermata la condanna del capomafia Nino Cinà a 12 anni di carcere.Nel corso dell’appello, per la prescrizione dei reati contestati, Massimo Ciancimino, figlio dell’ex sindaco di Palermo Vito, è uscito di scena: era accusato di calunnia aggravata contro l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro e di concorso in associazione mafiosa.La trattativa secondo i pmSecondo l’accusa, che aveva chiesto di confermare tutte le condanne, "uomini delle istituzioni, apparati istituzionali deviati dello Stato, hanno intavolato una illecita e illegittima interlocuzione con esponenti di vertice di Cosa nostra per interrompere la strategia stragista”.Sul piatto della trattativa tra Cosa Nostra, il Ros, tramite i Ciancimino, in cambio della cessazione delle stragi, sarebbero state messe concessioni carcerarie ai mafiosi detenuti al 41 bis e un alleggerimento nell'azione di contrasto alla mafia.

aurora.17 Per fortuna che i giudici sono tutti comunisti. VERGOGNA!!!! 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

mafia