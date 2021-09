https://it.sputniknews.com/20210923/ministro-degli-esteri-cinese-sollecita-il-g20-a-revocare-sanzioni-unilaterali-contro-lafghanistan-13017610.html

Ministro degli Esteri cinese sollecita il G20 a revocare sanzioni unilaterali contro l'Afghanistan

La diplomazia cinese ha messo in evidenza la necessità di alleviare le sofferenze della popolazione afghana. 23.09.2021, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha esortato gli Stati membri del G20 a revocare le sanzioni unilaterali contro l'Afghanistan e a smettere di utilizzare le riserve valutarie di Kabul come strumento di pressione.Il diplomatico ha espresso la posizione di Pechino durante l'incontro virtuale dei ministri degli esteri del G20, svoltosi a margine della sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.L'Afghanistan avrà bisogno dell'assistenza finanziaria della comunità internazionale per ripristinare la pace e garantire l'ulteriore sviluppo del Paese a medio e lungo termine, ha aggiunto il capo della dipomazia cinese.L'alto diplomatico cinese ha sottolineato la necessità di alleviare le sofferenze del popolo afghano, invitando le istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca mondiale, a ripristinare quanto prima il normale utilizzo dei conti bancari del governo afghano, a fornire fondi e assistenza economica alla nazione per ridurre la povertà, raggiungere uno sviluppo sostenibile, garantire mezzi di sussistenza e sviluppare infrastrutture nel Paese.La presa di potere dei talebani in AfghanistanLo scorso 15 di agosto i talebani* sono entrati a Kabul e hanno annunciato la fine della guerra durata oltre 20 anni. L'ultima provincia a resistere all'offensiva talebana, il Panjshir, si è arresa il 6 settembre.I talebani hanno quindi formato un governo ad interim con al vertice Mohammad Hasan Akhund, che ha servito come ministro degli esteri durante il primo governo talebano del 1996-2001.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed altri Paesi

