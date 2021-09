https://it.sputniknews.com/20210923/kentucky-apre-il-fuoco-sugli-studenti-alla-fermata-della-scuolabus-morto-un-16enne-13012298.html

Kentucky, apre il fuoco sugli studenti alla fermata della scuolabus: morto un 16enne

È caccia al responsabile, la cui identità non è stata ancora accertata dalle forze dell'ordine. 23.09.2021, Sputnik Italia

Tragedia nello stato americano del Kentucky, dove un 16enne ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito al termine di una sparatoria avvenuta alla fermata di uno scuolabus di Louisville.Ad aprire il fuoco un soggetto non ancora identificato che si trovava a bordo di un veicolo e che, fermatosi di fronte alla piazzola, ha sparato sugli studenti in attesa del bus.Aumento del tasso di omicidi più alto di sempre nel 2020Il 2020 negli USA è stato un anno da record, in negativo, per quanto riguarda i casi di violenza, con il più alto incremento degli omicidi riscontrati dal 1960, anno in cui si è cominciato a registrarne il numero a livello nazionale: +29%.Il record precedente risalente a quasi mezzo secolo fa, al 1968, quando l'aumento era stato però 'solo' del 12,7%.Resta ad ogni modo sotto controllo il tasso di omicidi ogni 100.000 abitanti, un terzo in meno rispetto a quello degli anni Novanta.

