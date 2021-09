https://it.sputniknews.com/20210923/iran-laeia-deve-avere-accesso-al-combustibile-per-i-sottomarini-nucleari-australiani--13014761.html

Iran: l'AEIA deve avere accesso al combustibile per i sottomarini nucleari australiani

Iran: l'AEIA deve avere accesso al combustibile per i sottomarini nucleari australiani

Teheran ha mostrato preoccupazione per l'accordo AUKUS, siglato la scorsa settimana da Australia, USA e Regno Unito. 23.09.2021, Sputnik Italia

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) dovrebbe avere accesso tempestivo al combustibile nucleare utilizzato per i sottomarini australiani, previsti nell'accordo AUKUS.Ad affermarlo, nelle scorse ore, è stato Kazem Gharibabadi, ambasciatore dell'Iran presso l'AIEA:Il funzionario di Teheran ha quindi fatto notare che i paesi che fanno continuamente pressioni sull'Iran per fermare l'arricchimento dell'uranio fino al 60%, "che è per scopi umanitari e pacifici", hanno approvato la vendita di sottomarini nucleari all'Australia, che utilizzano oltre il 90% di carburante HEU.Gharibabadi ha affermato la convinzione dell'Iran che ogni membro dell'AIEA ha il diritto di portare avanti il ​​suo programma nucleare pacifico, indipendentemente dal livello di arricchimento, in base alle sue esigenze e in linea con le garanzie.Allo stesso tempo, ha esortato il Regno Unito e gli Stati Uniti ad abbandonare la "volgare facciata del doppio standard e dell'ipocrisia" ed evitare di compromettere i loro obblighi previsti dal trattato di non proliferazione "con il pretesto delle cosiddette preoccupazioni strategiche".L'accordo AUKUSLo scorso 15 settembre, Stati Uniti e Regno Unito hanno annunciato una nuova partnership strategica per la sicurezza con l'Australia, nota come AUKUS, in base alla quale l'Australia acquisirà sottomarini americani a propulsione nucleare.Da allora, diversi Paesi, tra cui anche la Cina, hanno espresso la loro preoccupazione che tale intesa potrebbe innescare una corsa agli armamenti nucleari nella regione indo-pacifica e interrompere il regime di non proliferazione di armi nucleari.

EBM cosi funziona in un mondo che ha due misure (Mondo USA e Uk imperialisti in declino). Iran No e alleati (servi di) USA si (Sionisti in Palestina colonizzata, Australia) 0

