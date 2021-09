https://it.sputniknews.com/20210923/india-uomo-accusato-di-stupro-dovra-fare-il-bucato-alle-donne-del-suo-villaggio-per-6-mesi-13023810.html

India, uomo accusato di stupro dovrà fare il bucato alle donne del suo villaggio per 6 mesi

Un uomo indiano accusato di tentato stupro è stato rilasciato su cauzione, a condizione che lavi e stiri i vestiti di tutte le donne del suo villaggio per sei...

Lalan Kumar, 20 anni, dovrà acquistare detersivi e altri articoli necessari per fornire sei mesi di servizi di lavanderia gratuiti alle circa 2.000 donne nel villaggio di Majhor, nello stato del Bihar, in base alla sentenza emessa dal tribunale.Kumar, che lava i panni per vivere, è stato arrestato ad aprile con l'accusa di tentato stupro.Le donne, interpellate dai media locali, hanno affermato che la sentenza ha avuto un impatto positivo e ora i crimini contro le donne sono l'argomento di discussione più diffuso nella loro comunità.Le leggi indiane sullo stupro sono state riviste dopo uno stupro di gruppo nel 2012 a Nuova Delhi, ma il numero di reati rimane elevato, con oltre 28.000 stupri segnalati solo nel 2020.La polizia è stata a lungo accusata di non compiere abbastanza sforzi per prevenire i crimini violenti e per far sì che i casi di violenza sessuale finiscano in tribunale.

