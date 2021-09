https://it.sputniknews.com/20210923/gratta-e-vinci-rubato-biglietto-dissequestrato-ora-la-vittima-potra-ottenere-la-vincita--13012476.html

Gratta e vinci rubato, biglietto dissequestrato: ora la vittima potrà ottenere la vincita

Si avvia verso la conclusione la vicenda che ha visto protagonista la 69enne napoletana che, qualche settimana fa, si era vista derubare dal tabaccaio un Gratta e Vinci vincente da 500.000 euro.Nelle scorse ore, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli ha recuperato il tagliando, dissequestrato dalla Procura partenopea, e ora l'anziana potrà finalmente riscuotere la tanto agognata vincita.A renderlo noto è stata la medesima Agenzia, precisando che le procedure per il pagamento sono state già avviate.In un comunicato stampa, è stato riferito che la Procura napoelatana ha ribadito con fermezza che "le indagini non lasciano dubbi in ordine alla riconducibilità di quanto in sequestro alla persona offesa" e, pertanto, l'anziana signora potrà incassare la vincita.La posizione del tabaccaioGaetano Scutellaro, il tabaccaio che ha sottratto il Gratta e Vinci all'anziana, dovrà risponere delle accuse di furto pluriaggravato e di tentata estorsione ai danni della legittima proprietaria del biglietto vincente, alla quale aveva chiesto la metà della vincita per avere indietro il tagliando.L'uomo, come ricostruito dalle indagini degli inquirenti, aveva depositato il biglietto vincente presso una banca a Latina per poi tentare inutilmente la fuga alle Canarie, prima di essere riconosciuto e fermato dalla polizia all'aeroporto di Fiumicino.Dopo due giorni in carcere, lo Scutellaro si è poi dichiarato pentito del suo gesto e ha pubblciamente chiesto scusa, con particolare riferimento alla vittima del furto, spiegando tramite i suoi legali di non essere riuscito "a ragionare" in quel particolare momento.

