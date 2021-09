https://it.sputniknews.com/20210923/gli-zombie-dafghanistan-13020432.html

Gli “zombie” d’Afghanistan

Fino a pochi mesi fa vestivano la divisa dell’esercito afghano e lavoravano per il comando italiano di Herat. Il nostro paese li aveva inseriti nelle liste... 23.09.2021, Sputnik Italia

talebani

reportage

afghanistan

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/13019765_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f5e902ce1f262ad258b24cddb03c0858.jpg

Adesso rischiano la vita e sono pronti a tutto pur di lasciare il paese. Li abbiamo incontrati in segreto. E abbiamo raccolto le loro disperate richieste d’aiuto.KABUL - Non hanno più una vita. Non hanno più un futuro. E molto spesso neppure una casa. Tutto quel che gli resta e la speranza di fuggire, abbandonare l’Afghanistan e approdare miracolosamente in un altro paese. O, meglio, in un altro continente. Ma è una speranza che spesso sconfina nell’illusione. I confini e gli aeroporti sono chiusi, e se anche aprissero, si trasformerebbero in una trappola perché, molto spesso, il nome di chi sogna la grande fuga è già sulle liste nere dei talebani*.Sono gli “zombie” dell’Afghanistan, i “morti viventi” abbandonati a se stessi da un Occidente che li ha prima usati e poi abbandonati. Imtiaz e Jawid sono due di questi disperati. Per anni hanno lavorato come traduttori nelle basi italiane, da Herat a Bala Baluk, e grazie a quei trascorsi si erano guadagnati un posto nelle liste d’evacuazione preparate dal governo italiano. Proprio per questo all’indomani della caduta del governo di Kabul erano fuggiti da Herat e avevano raggiunto la capitale assieme alle loro famiglie. Ma quando si è trattato di oltrepassare la barriera umana e il fossato che li separava dal volo per l’Italia qualcosa non ha funzionato. E il loro caso si è trasformato in uno dei simboli dell’improvvisazione che ha guidato la tumultuosa evacuazione.Abbandonati a se stessi e costretti a vivere da latitanti nella capitale Imtiaz e Jawid sono sull’orlo della disperazione e pronti tutto pur di abbandonare il paese.Quando gli ricordiamo la promessa di amnistia per i collaboratori degli eserciti stranieri annunciata dai talebani all’indomani della vittoria Imtiaz e Jawid sorridono e scuotono la testa.Ma anche nella disperazione c’è sempre chi sta peggio. I rischi corsi da Imtiaz e Jawid sono quasi poca cosa rispetto alla spada di Damocle sospesa sul capo di Amrooz, una 33enne donna soldato che fino a meta agosto vestiva la divisa dell’esercito afghano e lavorava con un’unità femminile organizzata dal comando italiano di Herat. Proprio per questo il suo nome e il suo volto sono comparsi in passato su tanti, troppi, media afghani. Ora quel nome e quel volto sono sulle liste nere talebane. E lei, fuggita da Herat, vive alla macchia nella capitale assieme alla figlia di pochi mesi, al marito e ai fratelli. Afrooz non parla a caso. L’incontriamo nella sala riservata alle famiglie di un ristorante di Kabul.Ha il volto coperto da una mascherina e il capo avvolto in un velo giallo. I fratelli e il marito, anche loro ex militari, sorvegliano preoccupati l’entrata della sala. “La nostra situazione è disperata se voi italiani non riuscirete a farci uscire dal paese finirà male. Molto male. Cinque giorni dopo la nostra fuga da Herat i talebani si sono presentati a casa mia, l’hanno perquisita, si son portati via ogni cosa, dai mobili ai vestiti e han bloccato l’entrata con un enorme lucchetto. Poi son andati da mia madre dicendole che avevo tempo cinque giorni per presentarmi al loro comando. Passati i cinque giorni sono tornati e se la son presa con mio padre". “Non ti vergogni - gli han detto - di avere una figlia che lavora per gli stranieri? Poi l’hanno insultato e gli han dato venti giorni per portarmi da loro. Quando ci penso, quando mi torna alla mente la voce di mio padre mi vien ancora da piangere. Non riuscirò mai a fuggire alla loro vendetta”. Afrooz purtroppo non ha torto.*Organizzazioni terroristiche estremiste illegali in Russia ed altri stati.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

afghanistan

2021

