https://it.sputniknews.com/20210923/giustizia-riforma-del-processo-penale-approvata-in-senato-13014595.html

Giustizia: riforma del processo penale approvata in Senato

Giustizia: riforma del processo penale approvata in Senato

Il via libera alla riforma della Giustizia è tra le condizioni poste dalla UE per l'erogazione dei fondi del Recovery Plan. 23.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-23T10:25+0200

2021-09-23T10:25+0200

2021-09-23T11:19+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/724/58/7245847_0:40:1020:614_1920x0_80_0_0_18b7ee4bbd7e33e05ec3a1b452afd3b5.jpg

Il Senato ha approvato la riforma del processo penale con 177 sì e 24 no nel testo già licenziato dalla Camera, che diventa legge.L'approvazione della riforma del processo penale, come quella del processo civile, sono tra le condizioni poste dall'UE per erogare i fondi del Recovery Plan.Il Senato ha approvato, mercoledì 22 settembre, la fiducia ai primi due articoli della riforma del processo penale. Il primo definisce i contorni della delega al governo, il secondo modifica direttamente il codice penale e quello di procedura penale.Le principali novità della riforma CartabiaIl ddl targato Cartabia introduce nell'ordinamento giuridico tre principali novità:L'obiettivo della riforma è quello di accelerare i tempi della Giustizia, anche attraverso i riti alternativi.Entrata in vigoreLa riforma diventerà pienamente operativa a partire dal 2025. Prevede un'entrata in vigore graduale, con norme transitorie fino al 2024 e una proroga fino a sei anni dei processi ordinari, incluso appello e cassazione.Successivamente, la riforma stabilisce due anni di tempo per la celebrazione del processo di appello e un anno per la Cassazione.È previsto un regime speciale per i reati di mafia, terrorismo, il voto di scambio politico-mafioso, il terrorismo e l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, per cui non è stabilito un limite alla proroga.

Dragunov Queste schifosi scarti umani si stanno preparando la strada per pararsi il culo nei processi che verranno dopo questa buffonata di stato. Bisogna impiccarli tutti, compresa questa marionetta con la faccia da burattino che sta riforma l'ha partorita. Ovviamente escrementi non possono che partorire cagate 1

trasimaco io Finalmente, per loro, sono riusciti a varare l'impunità legale per politici, colletti bianchi e (im)prenditori; tutte personcine "perbene", almeno nell'italia odierna. 0

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

italia