Gabrielli: “L’allarme terrorismo esiste. La minaccia è peggiorata dopo la crisi afghana”

Per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti la propaganda jihadista ha attinto a piene mani dal ritiro americano da... 23.09.2021, Sputnik Italia

Il rischio di terrorismo islamico esiste e avvertire della minaccia serve a comprendere che “questo rischio fa parte delle nostre società aperte”, dice Franco Gabrielli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti, su La Stampa.Allerta che sale in particolare dopo la crisi in Afghanistan, da cui il cosiddetto “jihadismo d’ambiente”, quello che non ha “filiere da ripercorrere”, ha tratto linfa.“L’intera storia, anche per le modalità con cui le truppe alleate hanno lasciato l’Afghanistan, è devastante. La narrativa jihadista se ne è subito impadronita e tende a raccontare che non soltanto è possibile resistere agli eserciti più potenti del mondo, ma addirittura vincere”.L’intelligence UE? Un controsensoL’ex capo della polizia parla poi di un argomento che definisce “stimolante”, ma su cui non è d’accordo.Per questo motivo, secondo il sottosegretario, “questa futura intelligence comune a quale soggetto politico dovrebbe fare riferimento? Si dice di una regia europea. E chi dovrebbe fissare le priorità, se poi non c’è un singolo argomento su cui i ventisette governi siano d’accordo?”

