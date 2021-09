https://it.sputniknews.com/20210923/f1-e-ufficiale-il-gran-prix-di-miami-si-correra-a-maggio-2022-13024230.html

F1, è ufficiale il Gran Prix di Miami: si correrà a maggio 2022

F1, è ufficiale il Gran Prix di Miami: si correrà a maggio 2022

L'8 maggio 2022 le monoposto correrrano nel nuovo circuito, che passa dentro lo stadio dei Miami Dolphins

L'esordio del Gran Premio di Miami nel Campionato di Formula 1 si svolgerà dal 6 all'8 maggio 2022.Ad annunciarlo sono stati gli stessi organizzatori dell'evento attraverso un comunicato sul proprio sito web.Stando a quanto riferito, il programma di gara si suddividerà come di consueto in tre giorni, con le prove libere al venerdì, le qualifiche al sabato e la gara alla domenica.Sul profilo ufficiale degli organizzatori è stato pubblicato uno spettacolare video teaser di presentazione dell'evento.La pista del Grand Prix passerà attraverso il complesso sportivo che comprende lo stadio dei Miami Dolphins, club professionistico di football americano militante nella National Football League.La lunghezza del tracciato sarà di 5,41 chilometri e presenterà in totale19 curve e 3 tratti in rettilineo, con le monoposto che potranno raggiungere una velocità massima di 320 km/h.

