Eni lancia ufficialmente il suo primo Energy Compact: obiettivo emissioni zero entro il 2050

Eni lancia ufficialmente il suo primo Energy Compact: obiettivo emissioni zero entro il 2050

L'azienda si è impegnata a raggiungere emissioni zero di anidride carbonica entro il 2050, secondo il programma Economy Compact riconosciuto dalle Nazioni... 23.09.2021, Sputnik Italia

Eni ha annunciato oggi il prossimo lancio di Energy Compact, ovvero un impegno pubblico, riconosciuto dalle Nazioni Unite, per accelerare il progresso verso l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 7 - Energia accessibile e pulita e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.Come si apprende dal comunicato ufficiale dell'azienda, Eni si è impegnata a "raggiungere la completa neutralità carbonica entro il 2050".Nel dettaglio, viene preso l'impegno ad aumentare la capacità rinnovabile installata ad oltre 15GW, a ridurre le emissioni assolute del 25%, a ridurre l'intensità carbonica netta del 15% e raggiungere il net-zero carbon footprint per le emissioni delle attività Upstream entro il 2030.Che cos'è un Energy Compact?Gli Energy Compact, come spiegato da Eni, consistono in impegni volontari, ossia azioni specifiche intraprese da aziende, governi e altri azionisti per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica entro il 2030, compreso l'accesso universale a un’energia pulita e a prezzi accessibili.Il prossimo 24 settembre, gli Energy Compact mobilitati da Sustainable Energy for All (SEforALL), insieme ai membri di UN-Energy, saranno presentati nell'ambito del Dialogo di alto livello delle Nazioni Unite sull'energia, il primo incontro globale inclusivo sul tema dell'energia sotto gli auspici dell'Assemblea generale dal 1981, e durante i Pre-Summit Energy Action Days il 22-23 settembre.Gli Energy Compact continueranno ad essere mobilitati e aggiornati durante l'attuale Decennio d'azione; i progressi saranno monitorati su base annuale, con la pubblicazione dei risultati su una piattaforma online, per assicurare coerenza nelle azioni e un solido track record.

