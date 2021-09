https://it.sputniknews.com/20210923/dpcm-la-consulta-boccia-il-ricorso-di-un-cittadino-multato-di-400-euro-durante-il-lockdown-13025832.html

Respinto il ricorso di un cittadino contro la sanzione amministrativa di 400 euro inflittagli per essere uscito dall'abitazione durante il lockdown dell'aprile... 23.09.2021, Sputnik Italia

Un cittadino aveva fatto ricorso contro la sanzione amministrativa di 400 euro inflittagli per essere uscito dall'abitazione durante il lockdown dell'aprile 2020, in violazione del divieto stabilito dal Dl e poi dal Dpcm. La Corte Costituzionale ha esaminato in data odierna le questioni sollevate da un Giudice di Pace di Frosinone circa la legittimità costituzionale dei decreti legge n.6 e n.19 del 2020, entrambi convertiti poi in legge, che si riferiscono all'adozione mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), di misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.Secondo tale Giudice i due decreti legge, in contrasto con quanto stabilito dagli articoli 76, 77, e 78 della Costituzione, avrebbero delegato al Presidente del Consiglio funzione legislativa.La Corte ha sentenziato che non vi sia stata alcuna delega di funzione legislativa al Presidente del Consiglio.

