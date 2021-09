https://it.sputniknews.com/20210923/di-maio-vede-cavusoglu-e-prosegue-lavoro-sullafghanistan-evitare-catastrofe-13026582.html

Di Maio vede Cavusoglu e prosegue lavoro sull’Afghanistan: “Evitare catastrofe”

Il ministro degli Esteri ha commentato la riunione preparatoria del summit straordinario del G20 e la riunione ministeriale sulla Libia. Con l’omologo turco ha... 23.09.2021, Sputnik Italia

Continua il lavoro diplomatico del ministro degli Esteri Luigi Di Maio a New York, dove è in corso l’Assemblea generale delle Nazioni unite.Oggi il numero uno della Farnesina ha incontrato il suo omologo turco, Mevlut Cavusoglu, con cui ha discusso di Libia, Africa, Siria e degli sviluppi in Afghanistan.Sulla crisi afghana, Di Maio ha scritto sulla sua pagina Facebook che nel corso della riunione che si è svolta ieri tra i ministri degli Esteri del G20 sono state discusse le priorità “imprescindibile” per il Paese.Tra queste “il supporto alle organizzazioni umanitarie presenti sul posto e il sostegno alle Nazioni Unite”, le risorse per l’assistenza al popolo afghano, “supporto necessario per prevenire la catastrofe umanitaria che potrebbe verificarsi soprattutto con l'arrivo dell'inverno, e il relativo collasso economico, con il forte rischio di flussi migratori”.E su impulso dell’Italia, in questo senso, verranno inserite quote di risorse riservate alla popolazione femminile afghana.Di Maio ha, infine, ricordato che “l’attenzione è massima” sul terrorismo, perché l’Afghanistan non deve “tornare a trasformarsi in un rifugio sicuro per terroristi ed estremisti”.Incontro con il collega sauditaA margine dell’Assemblea generale delle Nazioni unite Di Maio ha incontrato anche il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan.In un tweet della Farnesina si legge che è stata "confermata la volontà del mantenimento di un dialogo bilaterale costante e strutturato, e della valorizzazione della presenza di aziende italiane a Riad".La Libia e le elezioni cruciali per evitare violenzeDi Maio ha voluto poi ricordare gli obiettivi raggiunti anche nella riunione sulla Libia, copresieduta con i colleghi Le Drian e Maas.Le conseguenze, ha avvertito Di Maio, potrebbero arrivare sull’Ue e sull’Italia.

