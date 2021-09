Covid, Sileri: "Terza dose per tutti? Lo dirà la scienza"

https://it.sputniknews.com/20210923/covid-sileri-terza-dose-per-tutti-lo-dira-la-scienza-13016472.html

Terza dose per tutti? Verosimile, ma sarà la scienza a stabilire quando andrà fatta. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, è intervenuto ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.Sileri ha ricordato che la somministrazione della terza dose è stata avviata "con coloro per i quali la scienza ha già dimostrato che l’immunità con due dosi di vaccino è appena sufficiente", dunque pazienti oncologici, trapiantati o dializzati.Successivamente, toccherà a "coloro per i quali la scienza dimostra che l’immunocompetenza non consente una protezione a lungo termine", come i più anziani. Poi sarà la volta del personale sanitario, più esposto al rischio contagi.Per quanto riguarda il resto della popolazione, Sileri ritiene probabile che l'immunità si riduca nel tempo, ma questo "ce lo dirà la scienza". Sarà il monitoraggio, che avviene continuamente in tutti i Paesi, a lanciare il campanello di allarme, qualora dovessero verificarsi infezioni in gruppi di persone vaccinate, per fascia d'età o patologie.Green Pass in Parlamento"Se le persone, per andare in ufficio, hanno il dovere del Green Pass, anche i parlamentari lo hanno", ha detto Sileri, specificando che i parlamentari "per primi avremmo dovuto vaccinarci e avere il Green Pass, perché dobbiamo dare l’esempio".Vaccino agli under 12Sileri ha ricordato che, al momento, gli enti regolatori non hanno ancora approvato il vaccino per gli under 21. Quando lo faranno, "vuol dire che avremo un vaccino sicuro e utile per quella fascia d’età e a quel punto io lo consiglierei".Mascherina al chiusoLa mascherina al chiuso è al momento una giusta precauzione. Sileri ha infatti spiegato che “è possibile che con l’arrivo dell’autunno e con la ripresa di tutte le attività vi sia una recrudescenza dei casi, nuove varianti possono generarsi.Tuttavia, è "evidente però che più avanti, con l’aumento della copertura vaccinale e con il Green Pass, potranno essere rimosse mascherine e distanza", ma "non è una cosa che può essere fatta domani". "Intanto raggiungiamo il 90% della copertura vaccinale”, conclude.

