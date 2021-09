https://it.sputniknews.com/20210923/covid-salvini-io-sono-free-vax-adesso-basta-con-le-tifoserie-13019110.html

Covid, Salvini: "Io sono free-vax, adesso basta con le tifoserie"

Covid, Salvini: "Io sono free-vax, adesso basta con le tifoserie"

Il leader della Lega per la libertà di coscienza sui vaccini, chiede allo Stato di farsi carico degli eventuali effetti avversi: "Non posso importi di firmare... 23.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-23T16:57+0200

2021-09-23T16:57+0200

2021-09-23T16:57+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/10437042_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e6f8a0271aac0fef8ae0181fe7d5c78e.jpg

Tra no-vax e sì-vax, Matteo Salvini sceglie la terza via e si proclama free-vax. "Io sono per la libertà, sono free-vax. Ognuno della sua salute è libero di occuparsi come vuole. Io ho fatto una scelta libera e consapevole e mi sono vaccinato, però adesso smettiamola con le tifoserie. Stiamo parlando di salute", ha detto Salvini ai giornalisti da Caraffa di Catanzaro, commentando le dichiarazioni del candidato sindaco di Milano Bernardo, che non esclude assessori no-vax in giunta."Io sono orgoglioso che la Lega lasci libertà di coscienza e di voto su temi delicati e importanti come salute e lavoro", ha proseguito il leader leghista, sottolineando la differenza con "altri che per ipocrisia stanno zitti, noi siamo un movimento che ha milioni di sostenitori, ha migliaia di amministratori, dove fortunatamente c'è dibattito e discussione".Ricorda, inoltre, che la salute e il lavoro sono diritti fondamentali e lo Stato non può escludere milioni di italiani dalla vita sociale, arrivando a togliere lo stipendio a chi è sprovvisto di Green Pass. Due sono le richieste in merito: tamponi gratuiti e copertura degli eventuali effetti avversi.Sui nuovi ingressi nella Lega, Matteo Salvini ha assicurato che non c'è una "campagna acquisti", "ma se ieri 200 amministratori locali, non sono andato a cercarli, hanno detto vogliamo aiutare la Lega nel suo percorso di crescita, va bene. Oggi è entrato un parlamentare di Iv, 4 consiglieri regionali in Sicilia", ha aggiunto."Io non vado a cercare nessuno, ma se qualcuno mi dice apprezziamo il nuovo corso della Lega, la coerenza e le battaglie della Lega, poi l'importante è che rimangano nel centro destra", ha aggiunto, commentando i malumori di Forza Italia per il passaggio degli azzurri al Carroccio.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia