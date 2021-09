https://it.sputniknews.com/20210923/covid-in-italia-oltre-4-mila-contagi-e-63-decessi-in-24-ore-in-diminuzione-il-tasso-di-positivita-13025016.html

Covid in Italia: oltre 4 mila contagi e 63 decessi in 24 ore, in diminuzione il tasso di positività

Covid in Italia: oltre 4 mila contagi e 63 decessi in 24 ore, in diminuzione il tasso di positività

I ricoveri nei reparti ordinari diminuiscono di 146 unità, mentre sono in tutto 506 i pazienti Covid in terapia intensiva, 11 in meno rispetto a ieri. 23.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-23T17:39+0200

2021-09-23T17:39+0200

2021-09-23T17:39+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/9750135_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5961fef4fe4ec4d8d0b63dad795dd16f.jpg

Il bollettino sulla pandemia di Covid-19 trasmesso giovedì 23 settembre dal ministero della Salute mostra un lieve aumento dei contagi e ma un tasso di positività in diminuzione per il maggior numero di tamponi effettuati.Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 4.061 nuovi casi su 321.554 tamponi eseguiti fra molecolari e rapidi. Ieri i positivi erano 3.970 a fronte di 292.872 test effettuati. Il tasso di positività si riduce dall'1,4 all'1,26 per cento.Diminuiscono a 63 i decessi, 4 in meno rispetto a ieri, mentre il numero di guariti o dimessi dagli ospedali scende a 5.466 rispetto ai 6.308 di mercoledì. Le persone attualmente positive sono 105.083. Rispetto a ieri il dato mostra una variazione negativa pari a 1.476.La Sicilia torna in testa tra le Regioni con più contagi con 647 nuovi positivi, seguita da Veneto con 445 nuovi casi e Lombardia con 443. Per quanto riguarda i dati sulle ospedalizzazioni in terapia intensiva sono ricoverati 505 pazienti, 11 in meno rispetto a ieri, con 30 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.650, e sono 146 in meno rispetto a ieri.Con i dati odierni il bilancio della pandemia di Covid-19 in Italia si porta a 4.649.906 casi accertati, 130.551 decessi e 4.414.272 guariti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia