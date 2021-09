https://it.sputniknews.com/20210923/confindustria-bonomi-riforme-urgenti-basta-giochi-politici-13017349.html

Confindustria, Bonomi: "Riforme urgenti, basta giochi politici"

Confindustria, Bonomi: "Riforme urgenti, basta giochi politici"

Il presidente degli industriali chiede lo stop temporaneo ad Iva ed accise e ammonisce le forze politiche a non "flirtare con i no-vax". Costi della... 23.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-23T14:29+0200

2021-09-23T14:29+0200

2021-09-23T14:29+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/13020069_0:21:1880:1079_1920x0_80_0_0_38bd5152d153c6b0c86d80b978ad54b2.jpg

Riforme urgenti, bisogna farle adesso. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi esprime così la sua preoccupazione per il cronoprogramma sulle riforme legate al Pnrr, che rischia di slittare. "Basta rinvii, basta giochetti, basta veti. Davvero basta", ha dichiarato il leader di Viale dell'Astronomia durante l'assemblea annuale degli industriali.Bene Mario Draghi, fatale cambiare l'ItaliaIl presidente degli industriali auspica che Draghi "continui a lungo nella sua attuale esperienza" e avverte i partiti di non attentare "alla coesione del governo pensando alle prossime amministrative con veti e manovre in vista della scelta da fare per il Quirinale".Per Bonomi, Draghi è uno degli "uomini della necessità, è diverso dagli uomini della provvidenza, come chi ha dato vita a un regime ventennale di oppressione, e anche dagli uomini del possibile, quelli del calcio alla lattina e del rinvio eterno".Aumenti delle bolletteSulla stangata delle bollette energetiche, il leader di Confindustria auspica che lo Stato, almeno in via temporanea, rinunci ai "massicci proventi" che gli giungono dalla tassazione sui prodotti energetici. In particolare, chiede la sospensione temporanea di Iva e accise."Siamo ansiosi di comprendere come il Governo tenterà di arginare questi aumenti, affinché non si traducano in una stangata per le famiglie italiane: è ovvio che per noi la miglior soluzione temporanea sarebbe una rinuncia dello Stato ai suoi massicci proventi attraverso Iva e accise, che gravano su energia e combustibili" sottolinea il presidente degli industriali, ricordando come i rincari siano anche una "conseguenza dei massicci piani di accelerazione annuncianti dall'Ue per la sostenibilità ambientale, che hanno fatto quasi decuplicare il prezzo dei certificati di emissione della CO2".Ha inoltre rilevato "i mille segnali sul rischio crescente rappresentato dalla nostra dipendenza, italiana ed europea, in campo tecnologico ed energetico. La carenza di semiconduttori blocca già a singhiozzo da mesi la piena produzione di molti settori, a cominciare dall’automotive" sottolinea.Transizione energeticaPer questo, sul fronte nazionale, chiede che le transizioni transizioni siano accompagnate dalle misure a sostegno di investimenti qualificati, nazionali ed esteri, come quelli in ricerca e sviluppo e in digitale.Patto per l'Italia con i sindacatiBonomi si rivolge poi ai leader dei sindacati Cgil, Cisl e Uil Landini, Sbarra e Bombardieri."Facciamolo almeno noi un vero Patto per l'Italia. Maurizio, Luigi, Pierpaolo, noi non siamo partiti in lotta, abbiamo un grande compito comune. Di fronte ai ritardi e alle sempre più gravi fratture sociali della nostra Italia, lavoro e impresa hanno una grande sfida: costruire insieme accordi e indicare strade e strumenti che la politica stenta a vedere", l'appello del presidente di Confindustria.

https://it.sputniknews.com/20210921/a-chi-spettera-il-bonus-bollette-la-guida-utile-12985621.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia