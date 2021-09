https://it.sputniknews.com/20210923/caso-saman-ministro-cartabia-firma-la-richiesta-di-estradizione-per-i-genitori-13013724.html

Caso Saman, il ministro Cartabia firma la richiesta di estradizione per i genitori

Caso Saman, il ministro Cartabia firma la richiesta di estradizione per i genitori

Il padre e la madre di Saman sono iscritti nel registro degli indagati per l'omicidio della figlia, che si era opposta ad un eventuale matrimonio combinato. 23.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-23T09:52+0200

2021-09-23T09:52+0200

2021-09-23T10:10+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10146660_0:0:1605:904_1920x0_80_0_0_d4bcbae70846bd7cee977e4ec51ee3de.jpg

La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ricevuta dagli uffici la traduzione di tutti gli atti della pratica, ha apposto la propria firma sulle domande di estradizione per i genitori di Saman Abbas.I due documenti sono stati immediatamente trasmessi alle autorità di Islamabad, che dovranno ora prendere una decisione.Nella giornata di ieri, lo zio della ragazza, Danish Hasnain, è stato arrestato dagli uomini della Gendarmeria francese, alla periferia di Parigi, tradito e riconosciuto da un neo che ha sul volto, in quanto sprovvisto di documenti al momento del fermo.I militari francesi, che hanno agito nell'ambito di una collaborazione internazionale con i Carabinieri di Reggio Emilia, hanno fatto irruzione in un appartamento della periferia parigina, dove lo zio della ragazza si trovava con alcuni connazionali, estranei alla vicenda.La ricostruzione dell'omicidio di SamanGli investigatori ipotizzano che la ragazza sia stata uccisa dai suoi stessi familiari, i quali non accettavano che la ragazza avesse una relazione che impediva loro di imporle un matrimonio combinato con un connazionale, un disonore secondo la famiglia.La ragazza era tornata a casa, abbandonando la comunità dove viveva da quattro mesi, sempre secondo gli inquirenti, per riprendere i propri documenti. Voleva scappare, presumibilmente con il fidanzato.A suo carico, la testimonianza del fratello della ragazza, minorenne, il quale ha messo a verbale che lo zio avrebbe strangolato Saman.Vi è inoltre un video che ritrae lo zio, con i due cugini, vicino al casolare della campagna reggiana, dove la giovane viveva con i genitori, con pala e piede di porco.

https://it.sputniknews.com/20210922/caso-saman-abbas-svolta-vicina-bloccato-in-francia-lo-zio-in-fuga-13007875.html

bill smith Voglio consigliare vivamente i prodotti a base di erbe del Dr. Nelson, soffrivo di virus dell'herpes fino a quando un amico non me lo ha presentato e ho ricevuto la sua medicina a base di erbe che ha curato il mio virus dell'herpes senza più focolai, se anche tu hai bisogno del suo aiuto, puoi contattare lui @drnelsonsaliu10@gmail.com o WHATSAPP@+14436204203.QUESTE SONO LE COSE CHE IL Dr. NELSON PU CURARE, L'HERPES, L'HIV/AIDS, IL CANCRO, IL DIABETE, LA FEBBRE DI LASSA, LA GONORREA, LA MALATTIA DELLA MENOPAUSA. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia