Caso Eitan: il bambino resterà in Israele, raggiunta intesa tra le famiglie

Caso Eitan: il bambino resterà in Israele, raggiunta intesa tra le famiglie

Il giudice ha deciso che Eitan potrà frequentare equalmente ambedue le famiglie fino alla ripresa delle udienze. 23.09.2021, Sputnik Italia

Le parti hanno trovato un accordo per quanto riguarda il piccolo Eitan Biran, che resterà in Israele fino almeno all'8 ottobre prossimo.È quanto ha riferito il portavoce della famiglia Peleg, Gadi Solomon, al portale Adnkronos al termine della prima udienza.In questo periodo, Eitan "frequenterà allo stesso modo i due rami della famiglia" e non sarà pertanto trasferito in una struttura protetta, con gli incontri che avranno luogo "nelle case della famiglia".Il giudice a cui è stato affidato il caso, iris Ilotovich Segal, ha deciso per una gestione condivisa: Eitan "starà con la famiglia materna tre giorni e tre giorni con la zia".Il processo è stato aperto oggi a Tel Aviv, dopo l'istanza presentata dalla zia paterna del bimbo, Aya Biran, per il suo ritorno in Italia.La preoccupazione della zia paternaNel corso della prima udienza, Aya Biran, zia paterna di Eitan, ha espresso la propria preoccupazione per le condizioni del bambino:Tra i presenti in aula, anche Shmuel Peleg, il nonno materno del piccolo, accusato di rapimento per aver sottratto Eitan alla zia, nominata tutrice legale del bambino dal Tribunale per gli affari medici urgenti di Torino nell'immediatezza della tragedia, portandolo in Israele con un volo privato da Lugano, in Svizzera.

