https://it.sputniknews.com/20210923/caricabatterie-unico-leuropa-propone-lo-standard-usb-c-resta-lincognita-prezzo-13023240.html

Caricabatterie unico, l'Europa propone lo standard USB C: resta l'incognita prezzo

La Commissione Europea propone uno standard di carica unico per tutti i prodotti di tecnologia. L'adozione della porta USB-C permetterà a tutti gli utenti di... 23.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-23T19:21+0200

mondo

economia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0e/9423792_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_2fdae2449c572559856ca4f17202befa.jpg

La Commissione Europea non si aspetta che il costo degli smartphone nell'Unione Europea possa aumentare dopo l'introduzione di una porta universale per la ricarica della batteria.Ad affermarlo è stato il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton:Tuttavia, è stato confermato che le aziende produttrici saranno libere di aumentare comunque i prezzi in caso di doppia porta sul dispostivo.Ricarica universaleLa Commissione Europea ha proposto oggi un disegno di legge secondo il quale alcuni dispositivi dovrebbero avere una porta di ricarica universale. Secondo l'idea della CE, l'USB-C dovrebbe rappresentare lo standard per tutti gli smartphone, tablet, fotocamere, cuffie, altoparlanti portatili e console da gioco portatili.Questa proposta deve essere approvata dal Consiglio dei paesi dell'UE e dal Parlamento Europeo, che, tra l'altro, ha la possibilità di modificarla. Qualora il documento dovesse essere approvato, i paesi dell'UE avranno due anni per attuare le nuove regole sul loro territorio.Breton ha osservato che, in questo modo, il mercato avrà tempo per prepararsi all'innovazione. Il commissario europeo ritiene che i produttori potranno abituarsi al nuovo standard "senza grossi problemi".

