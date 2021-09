https://it.sputniknews.com/20210923/caos-alitalia-ita-domani-lo-sciopero-cancellati-due-voli-su-tre-13013907.html

Caos Alitalia-Ita, domani lo sciopero: cancellati due voli su tre

Caos Alitalia-Ita, domani lo sciopero: cancellati due voli su tre

Primi dati sulle future retribuzioni di piloti ed equipaggio: fino al 50% in meno rispetto alla vecchia compagnia di bandieraб secondo i sindacati. 23.09.2021, Sputnik Italia

Problemi nella consegna dei bagagli, scioperi, assemblee, voli cancellati. Gli ultimi giorni di Alitalia sono segnati da enormi disservizi.Si tratta di voli previsti tra stasera e sabato mattina. Il problema è “la vertenza Alitalia-Ita, sulla quale ci aspettiamo una convocazione urgente dai ministeri competenti”, hanno reso noto Filt, Fit, Uilt e Ugl Ta.I piloti di Ita guadagneranno meno della metà rispetto ad AlitaliaIta, la nuova società presieduta da Alfredo Altavilla, ha consegnato ai sindacati il “Regolamento aziendale applicabile al personale dipendente di Italia trasporto aereo Spa”, che sostituisce il contratto collettivo, perché non è stato raggiunto un accordo al tavolo.In base ai calcoli dei sindacati, un comandante con una media di 60 ore di volo al mese guadagnerà 6.217 euro lordi, rispetto a 12.534 di Alitalia, il 55% in meno.Guadagnerà anche meno di un pilota Ryanair, che ha un lordo di 11.500 euro, e meno dei colleghi della tedesca Lufthansa, 13.500.Per hostess e steward, con una media di 60 ore di volo al mese, le elaborazioni sindacali dicono che lo stipendio in Ita sarebbe di i 1.680 euro lordi, rispetto ai 2.582 euro di Alitalia. Con un abbattimento del 35%.Ieri, intanto, Ita ha iniziato le assunzioni di 1.550 dei 2.800 dipendenti totali.

