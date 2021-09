https://it.sputniknews.com/20210923/australia-la-polizia-interrompe-la-manifestazione-durante-il-terzo-giorno-di-proteste-anti-lockdown-13023568.html

Australia: la polizia interrompe la manifestazione durante il terzo giorno di proteste anti-lockdown

Australia: la polizia interrompe la manifestazione durante il terzo giorno di proteste anti-lockdown

Mercoledì, alcuni manifestanti si sono riuniti a Melbourne per partecipare alla terza giornata consecutiva di proteste contro la gestione della pandemia da... 23.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-23T16:01+0200

2021-09-23T16:01+0200

2021-09-23T16:01+0200

multimedia

australia

proteste

video

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/13023507_0:0:2134:1200_1920x0_80_0_0_9b41d2209d485ec89d7306754fa7c607.jpg

Il governo australiano ha imposto una serie di misure, volte a frenare l’aumento dei contagi di Covid, tra cui l’obbligo vaccinale per i lavoratori edili e una chiusura del settore di due settimane. Il corteo dei dimostranti ha marciato per la città verso il Santuario della Memoria, dove si sono registrati momenti di tensione e scontri tra i manifestanti e gli agenti di polizia. Secondo quanto riferito, circa 200 manifestanti sono stati fermati. Per disperdere la manifestazione la polizia ha usato gas lacrimgeni e altri munizioni.

https://it.sputniknews.com/20210912/austria-gli-scettici-covid-si-scontrano-con-la-polizia-durante-protesta-contro-nuove-restrizioni-12887170.html

zamba walmper Testimonianza su come sono guarito dal virus dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

1

australia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, australia, proteste, video, coronavirus