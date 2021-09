https://it.sputniknews.com/20210923/attesa-per-lofferta-vincolante-di-acquisto-per-piaggio-aerospace-termini-scaduti-a-meta-settembre-13014391.html

Attesa per l’offerta vincolante di acquisto per Piaggio aerospace: termini scaduti a metà settembre

Attesa per l’offerta vincolante di acquisto per Piaggio aerospace: termini scaduti a metà settembre

In corsa, al momento, soltanto una newco italoscandinava, guidata dal fondo svedese Summa Equity. Arriva una maxicommessa dal Mise per sei velivoli. 23.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-23T13:51+0200

2021-09-23T13:51+0200

2021-09-23T13:51+0200

aeronautica militare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/13014345_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_96d8d5006480f13ccdbbe0f223094f41.jpg

I termini per la presentazione dell’offerta vincolante sono scaduti a metà settembre, ma il bid tarda ad arrivare e la trattativa per l’acquisto di Piaggio aerospace, una tra le più grandi aziende di produzione aeronautiche italiane, si potrebbe riaprire.La cordata è formata dal fondo svedese Summa Equity, insieme a tre player industriali che operano nel settore aeronautico: la norvegese Heart Aviation, la AgTech e la genovese Phase Motion Control.Se l’offerta non arriverà, Nicastro potrebbe essere costretto a riaprire il tavolo con gli altri potenziali acquirenti, scartati dopo il lungo iter di valutazione.Boccata d’ossigeno dal MiseIntanto, arriva una mano tesa da parte del governo per continuare l’attività produttiva di Piaggio: il ministero dello Sviluppo economico, con un decreto ministeriale, ha assegnato alla società ligure una commessa per sei velivoli P.180 destinati alle Forze armate.Si tratta di un ampliamento di un contratto con la Difesa, risalente al dicembre del 2020, che prevedeva la consegna, in quattro anni, di nove P.180.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

aeronautica militare