Addio a Italia Viva: l'onorevole Scoma passa alla Lega

23.09.2021

Matteo Salvini dà il benvenuto al deputato Francesco Scoma, che ha lasciato il gruppo di Italia Viva per passare alla Lega.Salvini aveva annunciato mercoledì, in conferenza stampa, che nei prossimi giorni ci sarebbero stati dei nuovi ingressi nel Carroccio, non solo provenienti da partiti di centrodestra.Quello di Scoma è "l’ennesimo ingresso nel partito di Salvini, che solo ieri ha accolto 200 nuovi amministratori locali tra cui due consiglieri regionali lombardi in uscita da Forza Italia (il presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi e Mauro Piazza)", secondo quanto riporta AdnKronos, menzionando fonti di via Bellerio.Il coordinatore siciliano della Lega Nino Minardo ha accolto Scoma con un messaggio pubblico di benvenuto, ricordando "la profonda amicizia" e la condivisione "di parecchie iniziative politiche in passato."Grazie al lavoro di Matteo Salvini - prosegue - e di tutta la nostra classe dirigente nazionale e regionale, la squadra della Lega Sicilia oggi è sempre più forte sui territori."Nei giorni precedenti, Scoma ha lanciato la sua candidatura a Sindaco di Palermo, in contrasto con i vertici siciliani del partito, aprendo al centrodestra, a cui è storicamente legato, e al Carroccio, secondo quanto si apprende dal Giornale di Sicilia.

