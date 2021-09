https://it.sputniknews.com/20210922/terza-dose-di-vaccino-ricciardi-annuncia-che-sara-obbligatorio-il-richiamo-per-tutti-13003817.html

Terza dose di vaccino, Ricciardi annuncia che sarà obbligatorio il richiamo per tutti

Ulteriore dose di richiamo plausibile a partire dal 2022. 22.09.2021, Sputnik Italia

A prevedere una terza dose di vaccinazioni per tutti è il consigliere del ministro della salute Roberto Speranza, professore ordinario di igiene generale e applicata presso l'Università Cattolica di Roma, rispondendo alle domande dei giornalisti in una intervista per il Messaggero. Ricciardi ha raccontato che si sta procedendo per evidenze scientifiche e che finora la terza dose è stata somministrata a soggetti vulnerabili, perché si è visto come abbiano un'immunità più debole, così come si cerca di tutelare i soggetti in età reputabile di fragilità e rischio, ad esempio quanti sono ospiti delle residenze per anziani. Devono infine essere protetti gli appartenenti al personale sanitario, che corrispondono a chi logicamente si espone giornalmente al rischio di malattia e in cui si è notata, specie per gli operatori più avanti con l'età, una diminuzione della protezione offerta dal vaccino.Alla domanda sul perché una terza dose di vaccino verrà somministrata a tutti gli operanti nel settore sanitario, giovani compresi, il consigliere risponde, dicendo che i nostri operatori sanitari sono esposti ogni giorno ai rischi e, in più, se si fa una media rispetto ai colleghi europei, gli operatori sanitari sono piuttosto anziani. n questo modo, sostiene, verranno protetti in duplice modo, come operanti in un settore di rischio e come appartenenti ad una categoria di vulnerabilità.

