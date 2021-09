https://it.sputniknews.com/20210922/terremoto-di-magnitudo-60-colpisce-laustralia-12998127.html

Terremoto di magnitudo 6.0 colpisce l'Australia

Terremoto di magnitudo 6.0 colpisce l'Australia

Si registrano anche danni strutturali di una certa rilevanza. 22.09.2021

2021-09-22T07:47+0200

2021-09-22T07:47+0200

2021-09-22T07:47+0200

Il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze GFZ ha riferito mercoledì che un terremoto di magnitudo 5,6 ha colpito vicino alla città di Mount Buller, nello stato di Victoria, nel sud dell'Australia.Tuttavia, il servizio locale di Geoscience ha registrato che la scossa principale è stata di magnitudo 6,0.Secondo quanto riferito dal Centro sismologico europeo-mediterraneo (EMSC), l'epicentro del sisma è stato localizzato a circa 130 km dalla capitale dello stato, Melbourne.Scosse telluriche di tale portata sono considerate molto potenti in Australia e sui social network sono emersi diversi video registrati al momento del terremoto, nei quali è possibile vedere che il sisma ha provocato danni ad alcuni edifici.Nonostante la potenza del terremoto, l'Australian Bureau of Meteorology non ha dichiarato una minaccia di tsunami. Non sono state segnalate vittime.L'attività sismica in AustraliaCome riportato dal sito Earthquake Track, i terremoti nell'area di Melbourne sono piuttosto rari, soprattutto di magnitudo tale da far sentire le scosse anche a Canberra, che dista circa 660 km da Victoria.Stando a Geoscience Australia, ogni anno, in media, nel Paese si registrano 100 terremoti di magnitudo 3 o superiore. I terremoti di magnitudo 5.0, come il devastante terremoto di Newcastle del 1989, si verificano in media ogni uno o due anni. Ogni dieci anni circa, un terremoto potenzialmente devastante di magnitudo 6.0 o superiore colpisce l'Australia, come il terremoto di Meckering di magnitudo 6.5 nell'ottobre 1968.

