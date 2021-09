https://it.sputniknews.com/20210922/talebani-negano-la-presenza-di-terroristi-di-al-qaeda-in-afghanistan-12998467.html

I Talebani negano la presenza di terroristi di al-Qaeda in Afghanistan

Il portavoce del gruppo estremista ha rispedito al mittente le accuse lanciate dall'intelligence USA e dai ribelli del Panjshir. 22.09.2021, Sputnik Italia

Nessun membro di al-Qaeda* si trova sul territorio nazionale dell'Afghanistan. Ad affermarlo, all'emittente locale TOLO News, è stato il portavoce dei talebani* Zabihullah Mujahid.All'inizio del mese, l'ex direttore della Central Intelligence Agency Michael Morrell ha affermato che il leader di al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri, vivrebbe in Afghanistan e si troverebbe sotto la protezione del gruppo estremista.Anche la resistenza nella provincia del Panjshir ha dichiarato che i talebani stavano dando rifugio ai terroristi di al-Qaeda e permettendo loro di unirsi al movimento, affermazione che è stata ripetuta dall'inviato speciale delle Nazioni Unite Deborah Lyons. Da allora, i talebani hanno respinto le accuse.A metà settembre, le agenzie di intelligence statunitensi hanno avvertito che al-Qaeda potrebbe utilizzare il suolo afghano per pianificare attacchi contro gli Stati Uniti prima del previsto, entro due anni, poiché il ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan ha abbreviato i tempi.La presenza di al-Qaeda in AfghanistanI talebani hanno promesso di tagliare i legami con al-Qaeda e di impedire che l'Afghanistan diventi un rifugio sicuro per i gruppi terroristici, come parte dell'accordo di Doha raggiunto con l'amministrazione Trump nel febbraio del 2020.L'Afghanistan, in precedenza, aveva fornito la base ad al-Qaeda, e al defunto leader del gruppo Osama bin Laden, per pianificare e dirigere gli attacchi dell'11 settembre, provocando la susseguente invasione statunitense e i due decenni di guerra che ne sono seguiti.*Organizzazioni terroristiche estremiste illegali in Russia ed in altri Paesi

