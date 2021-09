https://it.sputniknews.com/20210922/sergio-mattarella-firma-il-decreto-per-il-green-pass-obbligatorio-12998718.html

Sergio Mattarella firma il decreto per il Green Pass obbligatorio

Sergio Mattarella firma il decreto per il Green Pass obbligatorio

Il nuovo obbligo entrerà in vigore il prossimo 15 ottobre. 22.09.2021, Sputnik Italia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge che prevede l'obbligatorietà del Green Pass per i lavoratori a partire dal prossimo 15 ottobre.La nuova legge, che riguarderà sia i dipendenti privati che quelli pubblici, sarà pubblicata anche sulla Gazzetta ufficiale.Per i lavoratori che non presenteranno il certificato verde è previsto un periodo di sospensione, durante il quale saranno considerati "assenti ingiustificati".Nelle scorse ore, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, nel corso della trasmissione L'aria che tira, la nota trasmissione di LA7, ha affermato che è probabile una proroga dell'obbligo di vaccinazione per coloro che operano nel campo della salute, in base, però, al numero di vaccinati e di contagi.

