Salvini: Seccessione della Lega? "Dovranno aspettare trent'anni"

Il capo del Carroccio commenta seccamente le voci riguardo ad un'eventuale scissione della Lega. 22.09.2021, Sputnik Italia

Reagisce così Matteo Salvini alle voci di una possibile scissione della Lega Nord, dopo che in tanti, in questi giorni, avevano paventato una possibile frattura, dovuta ai dissidi interni che sembrano dividere il partito in due fazioni, quella maggioritaria allineata al Governo e quella minoritaria in contrasto su temi come quello del green pass.Salvini intende forse che all'interno di un partito è comprensibile uno scambio dialettico di vedute e la coesistenza di diversi punti di vista, senza però mettere a repentaglio l'esistenza di un fondo che funga da collante alle varie sfaccettature che un movimento politico può rappresentare. Queste le parole del capo del Carroccio in un'intervista a TeleLombardia.Sul tema scottante dell'estensione o meno del green pass, Salvini sostiene la posizione, secondo la quale si vuole garantire e il diritto al vaccino per chi vuole vaccinarsi e il diritto allo studio, alla mobilità e al lavoro per tutti quelli che hanno fatto, e stanno facendo, una scelta diversa, auspicando un compromesso con soluzioni pratiche, quali ad esempio i tamponi a prezzo calmierato.Sul tema di nuove tasse, infine, ha aggiunto che vi è piena sintonia con Draghi, perché "la Lega ha fatto nascere questo governo sul preciso impegno che non si sarebbe aumentata nessuna tassa".A sinistra, secondo le parole del leader della Lega, si paventano nuove tasse sul patrimonio e la revisione degli estimi catastali, che tradotto, dice Salvini, vuole dire ancora nuovi rincari.''Da questo punto di vista contiamo su Draghi, come argine alla voglia di tasse della sinistra e dei 5 Stelle", aggiunge il leader del partito.

