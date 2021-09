https://it.sputniknews.com/20210922/salerno-incendio-in-unazienda-di-stoccaggio-di-rifiuti-speciali---video-13006918.html

Salerno, incendio in un'azienda di stoccaggio di rifiuti speciali - Video

Sulle cause del rogo, che restano al momento sconosciute, indagano i Carabinieri della compagnia di Agropoli. 22.09.2021, Sputnik Italia

Un incendio si è sviluppato ad Albanella, in provincia di Salerno, nei pressi di un azienda che si occupa di scarti di ferro e stoccaggio di rifiuti speciali.Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco delle compagnie di Agropoli ed Eboli.I pompieri sono al lavoro per mettere in sicurezza l'area, che è situata nella frazione di Matinella. Al momento non sono state segnalate né vittime né feriti.

