Putin e Draghi hanno tenuto un colloquio telefonico: focus su Afghanistan e G20

I due leader hanno discusso della situazione in Afghanistan e del prossimo vertice del G20 di Roma, in programma a fine ottobre. 22.09.2021, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro italiano Mario Draghi.A riferirlo oggi è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, precisando che ulteriori informazioni sui temi affrontati dal presidente russo e dal premier italiano saranno resi noti in seguito.Palazzo Chigi, in una nota, ha riferito che "al centro dei colloqui ci sono state la situazione in Afghanistan e la preparazione del Vertice G20, che si terrà a Roma a fine ottobre.

msan.mr Putin, attento al portafoglio! 3

Россия щедрая душа Colloquio telefonico su Afghanistan? O colloquio telefonico sul decreto anticostituzionale firmato ieri/oggi? 1

