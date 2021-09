https://it.sputniknews.com/20210922/popoli-aifa-la-terza-dose-ai-fragili-meno-anticorpi-non-significa-aver-perso-le-difese-12999418.html

Popoli (Aifa): “La terza dose ai fragili. Meno anticorpi non significa aver perso le difese"

Popoli (Aifa): “La terza dose ai fragili. Meno anticorpi non significa aver perso le difese"

La coordinatrice della commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana spiega che il richiamo non è necessario, in questa fase, per tutta la popolazione... 22.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-22T10:38+0200

2021-09-22T10:38+0200

2021-09-22T10:38+0200

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/12866226_0:145:2768:1702_1920x0_80_0_0_232f018779dcdc51b258d91eb95aea79.jpg

Continua il dibattito sulla necessità di prevedere una terza dose di vaccino anti-Covid. Dopo la decisione della Fda americana, però, è sempre più chiaro che la dose verrà somministrata, per ora, alle categorie fragili e agli immunodepressi.Ne è convinta anche Patrizia Popoli, farmacologa e coordinatrice della commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, intervistata dal Corriere della Sera.La Popoli spiega che la Fda ha stabilito che “al momento non ci sono elementi sufficienti” per decidere una strategia di terza dose per l’intera popolazione.Priorità ai fragili e alle seconde dosi per tuttiQuindi, anche in Italia, attualmente la priorità è di completare “il ciclo delle due dosi per tutti i cittadini”.Una situazione che, ammette la Popoli, potrebbe cambiare se ci saranno nuove “evidenze”.Intanto, si può “proporre una dose aggiuntiva di vaccino alle persone più deboli dal punto di vista immunitario, decisione che è già stata presa dall’Italia”. Per queste fasce, il richiamo è un “completamento” del ciclo vaccinale.

vero vera Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

coronavirus in italia, vaccinazione in italia