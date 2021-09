https://it.sputniknews.com/20210922/papa-francesco-i-rom-sono-fratelli-dobbiamo-accoglierli-13004086.html

Papa Francesco: "I Rom sono fratelli, dobbiamo accoglierli"

Papa Francesco: "I Rom sono fratelli, dobbiamo accoglierli"

Durante l'udienza generale, il pontefice ha ripercorso le tappe del viaggio a Budapest e in Slovacchia, rammentado gli incontri con le altre Chiese cristiane...

"I Rom sono fratelli, dobbiamo accoglierli". Lo ha detto Papa Francesco nell'udienza generale di mercoledì mattina, dopo aver ricordato le tappe del suo viaggio a Budapest e in Slovacchia, definite un pellegrinaggio di "preghiera, alle radici della fede e di speranza".La prima tappa del viaggio del Papa è stata Budapest, per la Santa Messa conclusiva del Congresso Eucaristico Internazionale. Il Papa ha ricordato la grande partecipazione alla celebrazione. Francesco ha sottolineato come la fede allontani dalla mondanità", che definisce un "tarlo che ci rovina da dentro".Quindi ha parlato della celebrazione a Šaštín, in Slovacchia, presso il Santuario della Vergine dei Sette Dolori, dove "un grande popolo di figli è accorso per la festa della Madre, che è anche la festa religiosa nazionale".Il pellegrinaggio alle radiciPer il Pontefice, il viaggio è stato anche un "pellegrinaggio alle radici", radici da non custodire come "reperti da museo", radici "non ideologizzate e strumentalizzate per interessi di prestigio e di potere, per consolidare un’identità chiusa", perché questo "vorrebbe dire tradirle e sterilizzarle"."Incontrando i fratelli Vescovi, sia a Budapest sia a Bratislava, ho potuto toccare con mano il ricordo grato di queste radici di fede e di vita cristiana, vivide nell’esempio luminoso di testimoni della fede", ha proseguito.In particolare, ha definito Cirillo e Metodio come dei "modelli da imitare", per lo "spirito e il metodo di evangelizzazione".Accogliere i fratelli RomRendendo poi omaggio alle Suore Missionarie della Carità del Centro Betlemme a Bratislava, ha rivolto il suo pensiero alla "comunità Rom e a quanti si impegnano con loro per un cammino di fraternità e di inclusione. È stato commovente condividere la festa della comunità Rom: una festa semplice, che sapeva di Vangelo. I Rom sono fratelli dobbiamo accoglierli".L'invito all'unità interconfessionaleLancia quindi il suo monito all'unità "con i diversi riti della Chiesa Cattolica, insieme con i fratelli di altre Confessioni cristiane, insieme con i fratelli Ebrei, insieme con i credenti di altre religioni, insieme con i più deboli"."Questa è la strada - conclude - perché il futuro sarà di speranza se sarà insieme, non da soli".

