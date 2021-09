https://it.sputniknews.com/20210922/istat-la-pressione-fiscale-sale-al-428-nel-2020-13003072.html

Istat: la pressione fiscale sale al 42,8% nel 2020

Istat: la pressione fiscale sale al 42,8% nel 2020

L'aumento è dovuto all'eccezionale contrazione del PIL, rispetto alla riduzione delle entrate fiscali e contributive, secondo la stima aggiornata dei conti...

22.09.2021

2021-09-22T13:10+0200

2021-09-22T13:10+0200

economia

La stima aggiornata dei conti economici nazionali dell'Istat conferma la contrazione di entità eccezionale dell’economia nel 2020, con una variazione del Pil di -8,9. La minore flessione delle entrate fiscali e contributive (-6,7%) rispetto a quella del Pil a prezzi correnti (diminuito del -7,9%) ha determinato un aumento della pressione fiscale complessiva, pari al 42,8% rispetto all'anno precedente.I dati pubblicati mercoledì mattina sul sito ufficiale dell'Istat incorporano la revisione dei conti nazionali annuali relativa al triennio 2018-2020, effettuata dopo la stima pubblicata lo scorso marzo. Le stime per l'anno 2019, si legge nel rapporto, incorporano i dati definitivi sui risultati economici delle imprese e quelli completi relativi all’occupazione.Dal lato della domanda, la caduta del Pil è stata trascinata dal crollo della domanda interna, mentre la domanda estera e la variazione delle scorte hanno fornito contributi negativi molto più limitati. Dal lato dell’offerta di beni e servizi, si confermano le forti contrazioni del valore aggiunto in agricoltura, nelle attività manifatturiere ed in alcuni comparti del terziario.PilNel 2020, il tasso di variazione del Pil in volume è stimato al -8,9%, invariato rispetto a marzo. Gli investimenti fissi lordi diminuiscono in volume del 9,2%, i consumi finali nazionali del 7,8%, le esportazioni di beni e servizi del 14,0%. Le importazioni scendono del 12,9%.Redditi delle famiglieAllo stesso modo si riduce, nel 2020, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici, che perde il 2,9% in valore e del 2,6% in termini di potere d’acquisto. Aumenta quasi del doppio la propensione al risparmio delle famiglie (15,6% dall’8,0% del 2019), per la marcata diminuzione dei consumi del privato (-11,0%).Indebitamento PAL’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è pari, nel 2020, a -9,6% (-1,5% nel 2019). Rispetto ad aprile, la stima è stata rivista di -0,1 punti percentuali.Il saldo primario, ovvero il valore dell'indebitamento netto meno la spesa per interessi, è pari a -6,1% del Pil.

