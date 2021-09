https://it.sputniknews.com/20210922/islamabad-concede-allaereo-del-premier-indiano-di-sorvolare-il-pakistan-e-la-prima-volta-dal-2019-13008003.html

Islamabad concede all'aereo del premier indiano di sorvolare il Pakistan, è la prima volta dal 2019

Islamabad concede all'aereo del premier indiano di sorvolare il Pakistan, è la prima volta dal 2019

Narendra Modi si è recato in visita negli Stati Uniti, dove incontrerà il presidente Biden. 22.09.2021

Per la prima volta dal 2019, le autorità pakistane hanno permesso all'aereo del primo ministro indiano Narendra Modi di attraversare lo spazio aereo del Paese, dopo aver ripetutamente negato il passaggio non solo al capo del governo, ma anche al presidente indiano.A riferirlo è l'agenzia di stampa ANI, citando fonti diplomatiche.Islamabad ha permesso all'aereo indiano di volare, dopo che l'India aveva precedentemente permesso a un aereo di sorvolare il suo territorio con il primo ministro pakistano Imran Khan, durante la sua visita in Bangladesh quest'anno.Il Pakistan ha negato per la prima volta all'India l'uso dello spazio aereo da parte di aerei governativi nel 2019, in seguito lo scioglimento dello stato indiano del Jammu e Kashmir.l premier Modi si è recato quest'oggi negli Stati Uniti, dove incontrerà il presidente Joe Biden e prenderà parte a una riunione dei vertici dei paesi QUAD, che, oltre a India e Stati Uniti, comprende Australia e Giappone, e parlerà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.Il primo ministro è accompagnato da una delegazione che comprende il consigliere per la sicurezza nazionale Ajit Doval, il primo vice ministro degli Esteri Harsh Vardhan Shringla e alti funzionari del governo.Il deterioramento delle relazioni tra India e PakistanLe relazioni tra New Delhi e Islamabad sono fortemente peggiorate, in particolare dopo che un attentatore suicida si è fatto esplodere vicino a un convoglio della polizia paramilitare indiana in Jammu e Kashmir, nel febbraio 2019, e al successivo scioglimento del medesimo stato.Al posto di Jammu e Kashmir, le autorità indiane hanno creato due nuove unità amministrative, con meno diritti rispetto allo status di stato: Jammu e Kashmir e Ladakh. A tal fine, il parlamento indiano ha abrogato l'articolo 370 della Costituzione, che conferiva allo Stato uno status speciale.Il Pakistan, che rivendica la parte indiana del Kashmir, ha condannato fermamente questa decisione.

